Giedo van der Garde: ‘Ik denk dat Latifi niet goed genoeg is’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. FORMULE 1 vraagt coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. Vandaag: voormalig F1-coureur Giedo van der Garde, tegenwoordig ondernemer en actief in het WEC.

Giedo, fijn dat je even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“Dan ga ik toch voor een verrassing: Max Verstappen. Ik denk dat hij goed uit de winter komt, de auto goed is en Honda een stap gemaakt heeft. Natuurlijk staan de Mercedes-jongens er heel goed voor en is het makkelijk om te zeggen dat Mercedes gaat winnen. Maar ik zeg: Max Verstappen. Het circuit past hem Red Bull ook wel.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Denk ik wel. Hij gaat natuurlijk grote concurrentie krijgen van Lewis Hamilton, puur als het om de wereldtitel gaat. Ik denk dat Lewis altijd een streepje voor zal hebben, omdat hij de laatste jaren die titel heeft gepakt en weet wat hij ervoor moet doen. Hij weet hoe hij kampioen worden, dat is waarschijnlijk zijn grote voordeel. Max heeft dat nog nooit meegemaakt. Er zullen andere emoties bijkomen. Maar als hij gaat, dan gaat -ie. We weten met zijn allen wel dat hij de capaciteiten heeft om wereldkampioen te worden. Misschien dit jaar. Maar dat hij het een keer gaat worden, is zeker.”

Hoe ziet de top-3 er na de laatste GP in Abu Dhabi uit?

“Hamilton, Verstappen, Leclerc. Ik schrijf Leclerc niet af. En Ferrari ook niet. Ik dicht Hamilton de meeste kans toe, hij gaat voor de zevende titel. En dan is aan hem de keus waar naar welk team hij daarna zal gaan.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Racing Point. Die hebben gewoon iets slims gedaan dit jaar, waarschijnlijk een goede deal met Mercedes gemaakt. Daar ziet het althans naar uit. Maar ik denk wel dat die gasten het goed voor elkaar hebben. Bij de tests zaten ze er al goed bij. Ik denk dat ze echt wel kunnen strijden om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, misschien af en toe ook een podiumplek kunnen pakken. Dat zou mooi zijn voor die lui.”

En de teleurstelling?

“Latifi. Ik denk niet dat hij goed genoeg is en aan George Russell een hele zware kluif krijgt. Russell kan echt gas geven, is een groot talent. Dat heeft hij eerder bewezen in de Formule 3 en Formule 2. Latifi rijdt Formule 1, maar die brengt natuurlijk ook heel veel centjes mee. Die zorgen ervoor dat Williams kan overleven. Maar dat hij vooruitkomt, dat denk ik niet. Ik ben niet kapot van Latifi als coureur.”