Daniel Ricciardo is onzeker over zijn toekomst in de Formule 1 – alles wijst erop dat hij in aanloop naar de GP in Austin vervangen wordt door Liam Lawson. In Singapore voelde de Australische vedette de bui al hangen en hield hij het tijdens interviews met de media niet droog. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde weet dat Ricciardo een gigantische persoonlijkheid is binnen de sport en raadt hem alvast een nieuwe rol voor de camera aan.

Een ‘halfslachtig’ afscheid, zo noemde Martin Brundle het optreden van Visa RB ten opzichte van Daniel Ricciardo. Na de GP van Singapore was de 35-jarige coureur tot tranen toe geroerd, maar het bleef onduidelijk of hij nu daadwerkelijk zijn laatste Grand Prix had gereden. Oud-coureur Giedo van der Garde denkt dat Ricciardo zijn racepak binnenkort aan de wilgen kan hangen, maar weet ook dat er nog genoeg andere carrièrekansen zijn voor de goedlachse Australiër.

“Ik vind het niet helemaal fair als je kijkt naar wat hij (Ricciardo, red.) heeft betekend voor de Red Bull-familie,” zei Van der Garde in een aflevering van de DRS-podcast. “Het zou zonde zijn als hij zijn laatste race nu op deze manier heeft gereden. Als ze bij Red Bull echt respect voor hem hebben, laten ze hem nog een paar races rijden. Wacht gewoon tot het einde van het jaar en geef hem dan een waardig afscheid.”

‘Tijd om televisie te maken’

Van der Garde begrijpt echter ook dat er waarschijnlijk contractuele verplichtingen zijn waardoor Ricciardo zijn biezen moet pakken. “Er zal wel iets in het contract van Liam Lawson staan dat hij recht heeft op dat stoeltje,” legde de oud-coureur van Caterham uit. “Zo kan hij zich goed voorbereiden op volgend jaar.”

Als Daniel Ricciardo daadwerkelijk afscheid neemt van de Formule 1, wat kan hij dan verwachten van de toekomst? “Natuurlijk kan hij gaan enduranceracen of iets dergelijks,” aldus Van der Garde. “Maar eigenlijk wordt het tijd dat hij televisie gaat maken. Hij heeft zo’n uitgesproken persoonlijkheid en doet ook de marketingkant erg goed. Ik weet zeker dat hij een aanbod zal krijgen.”

