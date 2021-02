Giovinazzi: ‘Duel met Räikkönen was vorig jaar al close en wil het nu nog beter doen’

Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi prijst zich gelukkig dat hij Kimi Räikkönen zijn teamgenoot mag noemen. Het onderlinge verschil tussen de twee was vorig jaar niet groot, en Giovinazzi hoopt het dit seizoen nog een stapje beter te doen.

Giovinazzi versloeg Räikkönen met 9-8 in de kwalificatiestrijd, terwijl het qua punten een gelijkspel was: 4-4. “Het was vorig jaar close met Kimi”, beaamt Giovinazzi in gesprek met Formula1.com, met de Italiaan die benadrukt dat hij het ‘dit seizoen beter wil doen’ en de Fin dus wil verslaan.

Räikkönen, de wereldkampioen van 2007 én coureur met de meeste Grand Prix-starts ooit, is verder een geweldige graadmeter voor hem, zegt Giovinazzi. “Ik heb dat ook al vaker gezegd. Hij is in mijn ogen de best mogelijke teamgenoot die ik kan hebben. Ik word beter door naar zijn rijden te kijken.”

Het kan daarbij geen kwaad dat Räikkönen en hij een soortgelijke rijstijl hebben, meent Giovinazzi. “Onze feedback is daardoor ook overeenkomstig en ik denk ook dat we het team van goede feedback voorzien.”

Uiteindelijk is het doel van allebei de coureurs natuurlijk om Alfa Romeo – in 2020 achtste in het WK – vooruit te helpen. “Het zou geweldig zijn als we dichter bij Alpha Tauri, Alpine en dat soort jongens zitten en wat makkelijker de top tien halen.”

“Vorig jaar was punten pakken op zich immers al lastig. Daar hadden we dan echt een chaotische race voor nodig. Hopelijk kunnen we ons dit jaar beter in de strijd mengen, zitten we vaker bij de eerste tien en kunnen we meer punten pakken.”

