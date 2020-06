Giovinazzi: ‘Ferrari-zitje kwam te vroeg voor me, maar mooi dat mijn naam werd genoemd’

Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi werd kortstondig genoemd als mogelijke vervanger van Sebastian Vettel bij Ferrari in 2021, maar het zitje ging naar Carlos Sainz. “Het was denk ik ook niet de juiste tijd.”

Dat erkent de Italiaan in gesprek met Sky Sports, met Giovinazzi die zelf aanhaalt dat hij pas 23 Grands Prix onder zijn riem heeft. Daarnaast wist hij nou ook weer niet enorm te imponeren in zijn eerste volledige Formule 1-seizoen, met de 26-jarige Giovinazzi die ruim werd geklopt door (ex-Ferrari-coureur) Kimi Räikkönen in 2019.

“Het was misschien niet de juiste tijd voor me”, geeft Giovinazzi toe dat het te vroeg kwam. “Ik heb pas 23 Grands Prix gedaan en hoewel ik volgens mij vorig jaar goed ben gegroeid en volwassen ben geworden gedurende het seizoen, hebben we dit jaar nog geen race gereden.” Dat maakte het op voorhand een lastig verhaal voor hem wat betreft het Ferrari-zitje, denkt Giovinazzi.

“Maar ja, ik ben nog jong en als ik zo doorga, blijf knokken en hard blijf werken, dan krijg ik die kans in de toekomst misschien nog wel”, stelt de Alfa Romeo-coureur. Giovinazzi prijst zich verder gelukkig nog altijd onderdeel te zijn van de Ferrari-familie, als lid van Ferrari’s Young Driver Academy. “Ik was ook blij dat mijn naam werd genoemd in verband met het zitje”, bekent hij nog wel.

Of Giovinazzi ooit een serieuze optie is geweest, valt echter te betwijfelen. Zijn aanblijven bij Alfa Romeo voor 2020 was immers ook lang onzeker. Daarnaast werd ook de (toch wat indrukwekkender) naam van de ervaren racewinnaar Daniel Ricciardo genoemd, terwijl Ferrari met haar keuze voor de 25-jarige Sainz uiteindelijk voor een mix van jeugd en ervaring (102 starts) is gegaan.

