Antonio Giovinazzi mag zichzelf gelukkig prijzen dat zijn fouten in de derde vrije training hem geen gridstraffen opleveren. De Italiaan kende een ongelukkige laatste sessie, maar dat heeft geen effect op zijn race morgen. Zijn team Alfa Romeo komt er minder goed vanaf.

Giovinazzi sloot de derde vrije training af als achttiende, maar dat was na afloop nog de minste van zijn zorgen. Er ging veel mis tijdens de oefensessie op de Hungaroring. Tot twee keer toe kwam De Alfa Romeo-coureur met de schrik vrij in de laatste minuten van de training. Uiteindelijk lijken de incidenten ook na afloop van de training geen staartje te krijgen.

Lees ook: VT3: Hamilton bovenaan op Hungaroring, voor Verstappen, Schumacher crasht zwaar

Na de crash van Mick Schumacher maakten veel coureurs haast om na de code rood nog een snelle ronde op het scorebord te zetten. Zodra de wedstrijdleiding de baan vrijgaf was het direct druk de pitstraat uit. Ook Giovinazzi zat te trappelen. Maar zijn engineer was wat te enthousiast en liet de Italiaan te vroeg de garage verlaten. Ternauwenood kon hij Lance Stroll nog voor laten gaan, maar die reed wel over de linker kant van zijn voorvleugel heen.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Even later ging het weer bijna fout voor Giovinazzi. Hij lette niet goed op terwijl Pierre Gasly achter hem bezig was aan een snelle ronde en bijna in de achterkant van de Alfa Romeo klapte. De Fransman was duidelijk boos, maar van schade was gelukkig geen sprake. Het team zou Giovinazzi niet hebben gewaarschuwd voor de aanstormende Gasly.

Lees ook: Schumacher baalt van crash met impact van 30G in VT3: ‘Ik weet wat dit betekent’

Giovinazzi werd voor beide vergrijpen op het matje geroepen om het een en ander uit te leggen. De wedstrijdleiding heeft beide incidenten echter afgedaan met een waarschuwing. Zijn team Alfa Romeo komt er minder goed vanaf. De renstal moet een boete van 5000 euro betalen voor de unsafe release.