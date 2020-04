Giovinazzi voorspelt fysiek zware seizoenstart: ‘Misschien rijden we drie weken op rij’

Antonio Giovinazzi vreest dat de eerste races van het seizoen fysiek wel eens zwaar kunnen worden voor de coureurs. Door een gebrek aan tijd in de auto zullen Giovinazzi en zijn collega’s de zwaartekracht in een F1-auto niet meer gewoon zijn. “Het zal zwaar worden, maar dat geldt voor iedereen.”

Hoewel eerste negen races van het seizoen al zijn uitgesteld of afgelast, hoopt de Formule 1-organisatie alsnog op een kalender met 15 tot 18 races. Zodra die races van start zouden gaan, zal dat volgens Antonio Giovinazzi fysiek zwaar zijn voor de coureurs. “Als we na de winterstop terugkeren in Barcelona hebben we de eerste dag altijd ontzettend veel last van onze nek”, vertelt de Italiaan aan Sky Sports.

De coureurs keren bij de wintertest na enkele maanden zonder Formule 1 terug op de baan. Een gelijkaardige situatie staat hen te wachten zodra het seizoen van start gaat. “Nu hebben we twee, misschien wel drie maanden vrijaf. Daarna rijden we misschien wel drie weken op rij. Het zal zwaar worden, maar dat geldt voor iedereen.”

Ross Brawn vertelde eerder dat hij races zonder publiek overweegt. Giovinazzi zou daar weinig problemen mee hebben. “Dat is natuurlijk anders. Mensen die je komen steunen geven je toch een extra boost. Maar momenteel het is belangrijker dat we veilig kunnen rijden en een van de manieren om dat te bereiken is door geen publiek langs het circuit te hebben”, legt de Alfa Romeo-coureur uit.

