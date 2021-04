Nikita Mazepin is niet bezig vrienden te maken tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1. Na in de kwalificatie van de GP van Bahrein al verschillende auto’s te hinderen, zat hij zaterdag in Imola Antonio Giovinazzi flink in de weg.

Bij het opstormen richting de eerste bocht ziet Giovinazzi plotseling de witte Haas van Mazepin naast zich verschijnen. Mazepin had nagelaten een gat te laten vallen met zijn voorganger, waardoor beiden coureurs tegelijk aan hun snelle ronde begonnen. Omdat de Rus de binnenbocht had, moest Giovinazzi zijn rondje opgeven.

Lees ook: Marko prijst Pérez en rekent op aanval bij de start: ‘Zachte banden kunnen doorslag geven’

Giovinazzi had geen goed woord voor de actie over. “Wat is Mazepin aan het doen!?”, riep hij direct over de boardradio. “Deze gast is zo dom.” Na afloop van de sessie zei Giovinazzi de actie van Mazepin niet te begrijpen: “We hebben een afspraak met de coureurs dat je ruimte laat. Hij heeft mijn ronde verpest.” De Italiaan had na het voorval geen tijd voor een nieuwe ronde en bleef steken in Q1.

. (Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Mazepin is zich echter van geen kwaad bewust. Gevraagd naar het incident, antwoordt hij: “ik haalde hem gewoon in.” Volgens Mazepin reden de auto’s voor hem te langzaam bij het opstellen voor de laatste bocht. “Ik sloot netjes in de rij aan, maar toen zei mijn engineer dat de tijd bijna om was en dat ik moest pushen”, verdedigde hij zich. Datzelfde excuus gebruikte de Rus drie weken geleden ook al in Bahrein.

Lees ook: Hamilton geniet van 99ste pole en verheugt zich op duel met Red Bull

Günther Steiner nam het op voor zijn rookie. “Het werd heel erg krap in de tijd”, zei de teambaas van Haas. “Soms moet je doen wat je moet doen.” Steiner vindt niet dat Mazepin een ongeschreven regel heeft overtreden. “Antonio had ook gewoon sneller kunnen rijden. Hij wist dat Nikita achter hem zat en de geblokte vlag kon krijgen.” Dat een dergelijke fout zich nu al voor de tweede keer voordoet is voor Haas geen reden om iets aan hun strategie te veranderen, zegt Steiner. “We doen dit niet expres.”