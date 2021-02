Giovinazzi ziet deur naar Ferrari dichtgaan: ‘Sainz en Leclerc zitten daar nog wel een paar jaar’

Het is de droom van iedere Italiaanse coureur: racen voor Ferrari. Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi is daar geen uitzondering op, maar beseft ook dat het – in elk geval voorlopig – bij dromen zal blijven. “Carlos Sainz en Charles Leclerc zitten nog wel een paar jaar bij Ferrari.”

Leclerc is immers de Scuderia’s man van de toekomst, met de Monegask die tot en met eind 2024 vastligt. Sainz is Ferrari’s nieuwste aanwinst, en tekende om te beginnen tot en met 2022 bij het roemruchte Formule 1-team uit Maranello.

“Het is mijn droom om voor Ferrari te racen, maar ik weet natuurlijk dat Carlos en Charles er nog wel een paar jaar zitten”, erkent Giovinazzi dan ook in gesprek met Crash.net. “Tegelijkertijd”, vervolgt hij, “weet je nooit wat de toekomst brengt, dus ik focus me erop het goed te doen bij Alfa Romeo.”

Giovinazzi is natuurlijk wel al aan Ferrari verbonden, als aangewezen reserverijder van Ferrari’s Formule 1-team en product van de Ferrari Driver Academy. “Het is geweldig om deel uit te maken van de Ferrari-familie en die steun te voelen.”

De 27-jarige Italiaan denkt ook zeker dat dit zijn carrière ten goede komt, al komen er wel een aantal Ferrari-junioren aan – zoals Robert Shwartzman en Callum Ilott – die op zijn Alfa Romeo-zitje azen. “Ik kijk echter niet naar andere coureurs, daar word ik niet beter van. Ik concentreer me op mezelf”, zegt hij.

Giovinazzi gaf eerder tegenover het Italiaanse Autosprint wel toe dat hij behoorlijk baalde dat niet hij, maar Sainz het Ferrari-stoeltje naast Leclerc kreeg. Daar staat tegenover dat Giovinazzi in zijn twee jaar naast ex-Ferrari-coureur Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo wel ruim door de Fin op punten is geklopt.

