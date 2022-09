Het is volgens oud-Formule 1-coureur Timo Glock niet de vraag of Nyck de Vries volgend jaar op de Formule 1-grid staat, maar voor welk team hij rijdt. De Duitser is onder de indruk van de ‘slimme’ De Vries, die volgens hem een ‘duidelijk visitekaartje’ heeft afgegeven.

De Vries oogstte lof met zijn prestatie in de Grand Prix van Italië. Hij stapte met weinig voorbereiding in bij Williams als vervanger van Alexander Albon, die ontbrak vanwege een blindedarmonsteking. De 27-jarige De Vries versloeg teamgenoot Nicholas Latifi in de kwalificatie en bekroonde een sterke race met de negende plaats, twee punten bij zijn debuutrace.

Dat is ook oud-Formule 1-coureur Timo Glock niet ontgaan. “Om zaterdag in de Williams te springen en dan zo te presteren, dat is indrukwekkend”, zegt Glock. “Hij was ook heel slim in de race en bleef uit de problemen in ronde 1. De Vries vond meteen het ritme. Hij heeft een duidelijk visitekaartje afgegeven voor volgend jaar”, stelt de Duitser.

Het is volgens Glock nu ‘duidelijk wat dit met de rijdersmarkt doet’. “De Vries is al die tijd kandidaat geweest voor de onbezette auto’s, maar met een optreden als dat van dit weekend heeft hij zichzelf natuurlijk duidelijker op de agenda gezet. Hij zal nu zeker op het lijstje van elk team staan. Ik weet ook zeker dat we hem volgend jaar in een van de auto’s zullen zien.”

Dat er nu een extra gegadigde voor een zitje bij is gekomen, is uiteraard slecht nieuws voor de landgenoot van Glock, Mick Schumacher. Hij is nog niet zeker van zijn zitje bij Haas voor 2023 en weet dat elke race telt. “Voor Mick Schumacher betekent het dat er een nieuwe tegenstander is in de strijd om de resterende cockpits. Dat maakt het niet makkelijker voor hem”, aldus Glock.