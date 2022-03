Max Verstappen blikt na de eerste twee trainingen in Bahrein terug op een goede dag voor zijn team Red Bull. De Nederlander sloot de vrijdag ook als snelste af.

Verstappen, vijfde in de eerste training in Bahrein, zette in de belangrijkere tweede sessie – die net als de kwalificatie en race onder kunstlicht verreden wordt – een 1:31.936 neer. De Red Bull-rijder was Ferrari’s Charles Leclerc daarmee net te snel af, met 0.087 seconde. Lewis Hamilton, zijn titelrivaal van vorig jaar, was negende op 1.2 seconde.

Lees ook: Hamilton vreest dat problemen Mercedes niet op korte termijn opgelost kunnen worden

“We hadden een goede dag”, blikt Verstappen daar op Verstappen.com op terug. “We hebben een paar dingen op de auto geprobeerd die goed uitpakten”, stelt hij verder nog tevreden vast. Volgens Verstappen waren zowel de long runs als snellere rondjes goed. “Al zit Ferrari er goed bij”, constateert hij. Red Bull-teambaas Christian Horner zette Ferrari ook al neer als ‘misschien wel het te kloppen team’.

Lees ook: Horner: ‘Positieve dag Red Bull, maar Ferrari misschien wel het te kloppen team’

Wat Verstappen verder nog benadrukt, is dat we het echte plaatje in Bahrein waarschijnlijk nog niet hebben gezien. Dit omdat veel teams qua motorinstellingen nog wat achter de hand houden, of vrijdags juist met meer benzine rijden. “We moeten dus afwachten wat iedereen zaterdag gaat doen.” De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint zaterdag om 16:00 uur Nederlandse tijd.

De seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine is uit! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier met gratis verzending!