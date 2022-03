Probeert Christian Horner ons zand in de ogen te strooien, of denkt hij echt dat rivaal Ferrari sterker is dan zijn Red Bull? De teambaas van Max Verstappen wijst namelijk naar Ferrari als misschien wel het te kloppen team in Bahrein.

“Ferrari was indrukwekkend”, draait Horner daar voor de camera van Sky Sports F1 niet omheen. Hoewel Max Verstappen de vrijdag in Bahrein als snelste afsloot, zat Ferrari’s Charles Leclerc binnen een tiende. Zijn teamgenoot bij de Scuderia, Carlos Sainz, was op gepaste afstand derde. In de eerste training eindigde het Ferrari-duo ook al als tweede en derde, toen achter Pierre Gasly.

“Leclerc was snel, Sainz was snel en tijdens de test waren ze ook snel”, zegt Red Bull-teambaas Horner over de Ferrari-rijders. “Ze kunnen dus wel eens het te kloppen team zijn op zaterdag.” Dat is dan een groot verschil met afgelopen jaar, toen het tussen Red Bull en Mercedes ging en Ferrari afgetekend derde was. “Ferrari is een slapende reus”, zegt Horner, “We wisten dat ze er vroeg of laat weer zouden staan.”

‘Plaatje gaat veranderen’

Horner benadrukt daarbij wel dat het pas het eerste raceweekend is – ‘de regels zijn compleet nieuw, dus het competitieve plaatje zal dit jaar enorm veranderen’ – maar is blij dat zijn eigen Red Bull-team goed uit de startblokken lijkt te zijn gekomen. “Ik ben er trots op dat onze jongens na de intense titelstrijd van vorig jaar met een goed totaalpakket zijn gekomen waar we mee voort kunnen.”

Wat de vrijdag in Bahrein betreft, is hij zoals gezegd happy. “Het was een positieve dag voor ons. Het liep zowel eerder vandaag, toen het warmer was, als in de tweede training lekker. Zowel wat korte als lange runs betreft. Al gelden de gebruikelijke kanttekeningen over de engine modes en benzine waar mensen mee rijden, natuurlijk.” Verstappen was dus het snelst in VT2, teamgenoot Sergio Pérez was zevende.

