De eerste sessie van 2022 is geëindigd met een Alpha Tauri bovenaan. Pierre Gasly klokte in een gezapige sessie op het Bahrain International Circuit de snelste tijd gevolgd door de twee Ferrari’s, George Russell en wereldkampioen Max Verstappen.

De eerste training van het seizoen ging van start onder een voor Bahreins begrippen voorjaarszonnetje, 20 graden en vooral veel wind. Esteban Ocon zorgde onbedoeld voor de eerste rode vlag-situatie van het seizoen. Op het rechte stuk verloor zijn Alpine een flink stuk bodywork waarna de sessie meteen werd stilgegelegd om dat op te kunnen ruimen. Dat is overigens volgens de vernieuwde procedure, voorheen werd daarvoor de dubbelgeel of de VSC ingezet. Opvallend: het betreffende bodywork was onderdeel van een update van de auto, gaf Alpine toe. Geen succes dus.

Het oponthoud duurde ruim 10 minuten waarna de teams dan eindelijk echt aan de slag konden. De sessie voelde aan als een verlengstuk van de wintertest vorige week. Echte urgentie om snelle tijden te klokken was er nog niet, het draaide toch vooral om verkennen en data verzamelen. De omstandigheden waren wegens het tijdstip uiteraard ook niet te vergelijken met die van morgen en zondag tijdens de kwalificatie en de race. Wereldkampioen Max Verstappen focuste zich bijvoorbeeld vooral op het rijden van een longrun.

Qua omstandigheden was de wind wel alom aanwezig op het Bahrain International Circuit. “De wind heeft veel meer invloed op het gedrag van de auto, meer dan vorige week”, klaagde Mercedes-coureur George Russell bijvoorbeeld. Uit de vertraagde beelden bleek overigens dat de auto nog altijd flink last heeft van het zogenaamde purpoising, het stuiteren van de auto bij hoge snelheden.

Het duurde uiteindelijk tot 15 minuten voor het einde voordat de sessie echt tot leven kwam. Na het vallen van de vlag was het Pierre Gasly die met een 1.34.194 boven aan de tijdenlijst stond. Op drie en vier tienden volgen de twee Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz op de voet gevolgd door George Russell en Max Verstappen. Lewis Hamilton eindigde als zevende. Opvallend waren misschien wel de klasseringen van de twee McLarens, 16 en 17. Daarachter stonden, zoals vanouds zou je zeggen, de twee auto’s van Haas. Valtteri Bottas kwam niet verder dan twee outlaps vanmiddag en sloot de ranglijst af.