GP Elite presenteert Porsche Supercup-team voor 2021

Het Nederlandse GP Elite heeft haar team voor de verschillende Porsche-kampioenschappen voor het seizoen 2021 gepresenteerd. Met elf coureurs wil het team in vijf verschillende klassen succes boeken en met name in de Porsche Supercup, de hoogste klasse voor Porsches, waar Larry ten Voorde zijn titel wil prolongeren.

Op het zonovergoten Circuit Zandvoort presenteerde GP Elite woensdag de nieuwe Porsche 992 GT3 Cup, een evolutie van de voorgaande Cup-auto. “Het heeft nog maar weinig te maken met de Cup-auto zoals we die kennen”, vertelt Max van Splunteren, vorig jaar de nummer zes in de Porsche Supercup en winnaar van de rookie-titel. “Het wordt meer een echte GT3-auto. Het enige dat nog mist is ABS en tractiecontrole.” Bij de livery van het Nederlandse team valt op dat er gekozen is voor meer zwart, zowel op de motorkap als op de zijkant. Daarnaast oogt de Porsche nog een tikje strakker dan haar voorganger.

Met deze Porsche zal Larry ten Voorde zijn titel in de Porsche Supercup willen verdedigen. De 24-jarige Nederlander werd in 2019 nog vierde in die klasse, maar hij wist vorig jaar de titel binnen te slepen met een verschil van zeven punten. Die lijn wil de coureur uit Enschede dit jaar voortzetten, óók in de Carrera Cup Duitsland die hij vorig jaar op zijn naam schreef. “Het doel moet zijn om kampioen te worden”, zegt Ten Voorde. “Maar voor mij is het belangrijker om beter te worden dan vorig jaar.”

Titel bij teams

GP Elite kende een succesvol 2020, maar voor teameigenaar Marc Schipper is er weinig tijd om te genieten van dat succes. “Ik geniet er niet genoeg van natuurlijk”, zo vertelt Schipper. “We zijn altijd bezig met morgen en wat we dan kunnen doen. Toen we terugkwamen uit Monza (waar Ten Voorde tot kampioen gekroond werd, red.) was ik de dinsdag erna al bezig met het nieuwe seizoen. Maar dat kampioenschap vieren doen we nog wel, zodra dat kan”, aldus de teameigenaar, die voor dit seizoen een duidelijk doel heeft. “Vorig jaar zijn we tweede geworden bij de teams, het is natuurlijk het doel om die titel dit jaar ook binnen te slepen.”

GP Elite zal naast Van Splunteren en Ten Voorde ook Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld in de Porsche Supercup inzetten. De overige zes coureurs zullen strijden in de Carrera Cup Duitsland, Benelux en Midden-Oosten.

Het nieuwe seizoen van de Porsche Supercup wordt afgetrapt in Monaco, van 20 tot en met 23 mei. Uiteindelijk zal het Porschecircus ook Nederland aandoen als voorprogramma van de Grand Prix van Nederland, van 3 tot en met 5 september. Een week later eindigt het seizoen op het circuit van Monza.