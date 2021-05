Titelverdediger Larry ten Voorde is op de beste manier aan het nieuwe seizoen van de Porsche Supercup begonnen. De Nederlander won de prestigieuze race door de straten van het prinsdom, die na de start kort onderbroken werd door een rode vlag na een opstopping richting Massenet, vanaf poleposition. Voor de rest van het Nederlandse GP Elite was het een race om te vergeten.

Ten Voorde schreef vorig jaar de Porsche Supercup op zijn naam en wil dit seizoen die titel uiteraard verdedigen. De Nederlander begint goed aan dat voornemen door de poleposition te pakken voor de seizoensopener in Monaco.

Hij maakt bij de start geen fout en behoudt de leiding, maar de race wordt dan al snel stilgelegd na een opstopping op het stuk richting Massenet. Een van de opvallend roze BWT-auto’s knalt, mogelijk na een tik van een andere coureur, op volle snelheid de vangrail in waardoor de groep daarachter geen kant meer op kan. De race wordt dan stilgelegd om een tweetal auto’s weg te halen, zodat de overige auto’s – die geen tot weinig schade opliepen – konden aansluiten in de pitstraat.

Ten Voorde mag dan vooraan het tempo bepalen bij de herstart en maakt ook daar geen fout. De rest van het GP Elite team, met Lucas Groeneveld, Max van Splunteren, Jesse van Kuijk en Daan van Kuijk, is wat verder naar achteren te vinden, rond de vijftiende positie. Overigens zien we laatstgenoemde niet meer terug bij de herstart: Van Kuijk liep schade op bij de startcrash en kon niet aan de herstart verschijnen.

Drama achterin voor GP Elite

Kort na die herstart vindt er opnieuw een crash plaats waardoor de safety car op de baan komt. Ook bij die herstart blijft Ten Voorde koeltjes en noteert hij zelfs ronde na ronde de snelste rondetijd.

In ronde 14 van de 15 volgt er wel nog wat drama voor het Nederlandse GP Elite: Van Splunteren komt van ver en tikt Groeneveld in het Grand Hotel Hairpin in de rondte. Van Kuijk die daarachter rijdt verliest door de opstopping wat tijd, Groeneveld moet zijn auto even omkeren.

Uiteindelijk wint Ten Voorde met relatief gemak de eerste race van het seizoen. Jaxon Evans en Dorian Boccolacci sluiten aan op net podium. Groeneveld, Van Kuijk en Van Splunteren eindigen op de posities 15, 16 en 17.