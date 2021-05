Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zich verzekerd van een plekje bij de Fast Nine, de negen snelste coureurs in de eerste kwalificatie voor de Indy 500 die zondag om poleposition vechten.

Van Kalmthout, die een week geleden zijn eerste Indycar-race won, is zo verzekerd van een startplekje bij de eerste negen als de Indy 500 volgende week zondag 30 mei gehouden wordt. In de Fast Nine bevindt Van Kalmthout zich in goed gezelschap tussen coureurs als zesvoudig Indycar-kampioen Scott Dixon, drievoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves en zijn eigen teamgenoot en teambaas Ed Carpenter, die ‘de 500’ al drie keer van pole begon.

De Fast Nine vechten aanstaande zondag (23 mei) vanaf 20:30 uur Nederlandse tijd om pole. Van Kalmthout dankt zijn plekje in dit selecte groepje aan zijn tweede kwalificatierun op zaterdag. Zijn eerste gemiddelde van vier aaneengesloten vliegende ronden over de Indianapolis Motor Speedway was niet goed genoeg, maar met zijn tweede run (231.483 mijl gemiddeld) knokte hij zich terug van de twaalfde naar de vijfde plek.

Dixon was uiteindelijk het snelst, met 231.828 mijl per uur over vier ronden. Conform het kwalificatiesysteem staan de plekken tien tot en met dertig vast. De nummers 31 t/m 35 vechten zondag nog om de drie laatste startplekken, met maximaal 33 deelnemers aan de Indy 500. Will Power, de winnaar van 2018, haalde de eerste dertig niet en moet zich dus nog plaatsen voor de race. Alex Palou crashte in zijn tweede run, maar haalde de Fast Nine wel met zijn eerste run.

