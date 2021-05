Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout won zaterdag zijn eerste Indycar-race, op de Indianapolis Motor Speedway. FORMULE 1 sprak de Nederlander the day after over de drukte na afloop, het vieren van de zege en de aanloop naar de Indy 500: “Dit is wel next-level.”

Rinus, gefeliciteerd nogmaals! Het was zaterdag gekkenhuis, heb je het ooit zo druk gehad na een race?

Van Kalmthout: “Nee, nog nooit. Dit was wel next-level. Winnen is natuurlijk geweldig, maar op een gegeven moment dacht ik ook wel even: ik wil nu wel even rustig zitten, een beetje op social media kijken wat er gebeurt. Maar het was echt mega, heel gaaf.”

Je noemde het direct na afloop een droomrace. Was dit inderdaad het type eerste zege waar je als jonge coureur en Indycar-fan van droomde?

“Ja, zeker, want er gebeurden geen gekke crashes en het begon ook niet ineens tijdens de race te regenen, ofzo. We hebben echt op pace, op snelheid, gewonnen. Natuurlijk, alles klopte qua strategie, maar het was ook gewoon een perfecte race.”

Heb je het nog gevierd? Je zei dat je jezelf op een groot stuk cheesecake wilde trakteren…

“Ja, ik ben met mijn ouders, Arie Luyendyk (tweevoudig Indy 500-winnaar en mentor van Van Kalmthout, red.) en mijn trainer Raun Grobben gaan eten. Maar we kwamen uit bij een restaurant waar ze geen cheesecake bleken te hebben! We hebben echter gewoon lekker gegeten en ik heb als dessert maar een ijsje genomen, haha! Het was fijn even met de groep om me heen te zijn, want ik voelde het wel in mijn hele lichaam. Er speelt na afloop zoveel om je heen.”

Van Kalmthout vier zijn zege met zijn team, Ed Carpenter Racing. Foto: RVK PR.

Is het al tot je doorgedrongen dat je nu Indycar-racewinnaar bent?

“Zeker. Ik heb zondagochtend de race teruggekeken met mijn ouders, met Nederlands commentaar, dat was wel speciaal. Ik ben er echt heel blij mee.”

Hoe ziet de zondag er nu uit?

“Raun is al naar de sportschool, maar zei tegen me: ‘doe eerst maar je interviews en gewoon even je ding’. We gaan later vandaag ook een lekker lang stuk fietsen, lekker het hoofd leegmaken, de telefoon aan de kant leggen en niet kijken wat er allemaal gebeurt. De gedachten verleggen. Je moet namelijk ook goed omgaan met zo’n overwinning.”

Je vertelde De Telegraaf ook al dat het belangrijk is met beide benen op de grond te blijven staan.

“Klopt, maar gelukkig heb ik ook goede mensen om me heen. Ik heb nu een race gewonnen, maar ben nog geen kampioen en heb ook de Indy 500 niet gewonnen. Een race winnen is geweldig, maar het doel blijft hetzelfde als altijd: de volgende race hetzelfde te doen – en de volgende race is nu toevallig de Indy 500.”

Van Kalmthout krijgt een champagnedouche, al mag hij niet drinken. Met zijn 20-jaar is hij daar in Amerika te jong voor. “Ik drink ook sowieso niet.” Foto: Motorsport Images.

Dat is over twee weken, op 30 mei, maar de voorbereidingen voor de Indy 500 beginnen dinsdag al. Stap je nu, als racewinnaar, anders in de auto dinsdag?

“Het is denk ik toch wel business as usual als de helm opgaat, al heb ik nu wel laten zien dat ik kan winnen met Ed Carpenter Racing (ECR). Die druk is er dus af, en deze zege is natuurlijk een mega boost qua motivatie voor het team.”

ECR gaat ook altijd goed op Indy, en je vertelde ook voor je zege van zaterdag al dat het er in jouw ogen goed uitziet voor ‘de 500’…

“Ja dat klopt. Vorig jaar ging het er, ondanks een fout in de pits, qua tempo geweldig goed en ik verwacht hetzelfde voor dit jaar, met dus ook een meer ervaren Rinus achter het stuur. Tegelijkertijd is de Indy 500 een hele lange race. Er kan zoveel in gebeuren en je mag echt geen fouten maken. Je moet zorgen dat je ‘in de race’ voor de zege blijft, en dan beslist iemand daarboven uiteindelijk wie wint.”

