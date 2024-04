Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel is nog steeds groot fan van de sport. Ook hij kan het niet laten om even in te schakelen als er weer een Grand Prix wordt gereden. Voor alle kijkers die zeggen dat F1 juist niet meer interessant is omdat Max Verstappen alles domineert, heeft Vettel een simpele vergelijking. “Natuurlijk is dat saai, maar zo gaat het in voetbal toch ook?”

Voor Sebastian Vettel is er weinig veranderd in de Formule 1. Sinds Vettel de sport heeft verlaten, hebben Max Verstappen en Red Bull alles gedomineerd. Volgens de Duitser hoort dat er nu eenmaal bij. “Vanuit competitief oogpunt is het normaal”, zei de oud-wereldkampioen tegen talkSPORT. “Je hebt altijd fases gehad waarin een bepaald team of een bepaalde coureur de sport domineerde.” Van 2010 tot 2013 was Vettel zelf de te kloppen coureur, toen hij vier keer op rij het kampioenschap won met Red Bull.

“Natuurlijk is dat saai, maar hetzelfde gebeurt in het voetbal”, vervolgde hij. “In de premier league wint Manchester City ook alles. Het hangt altijd af hoe je naar de sport kijkt. Ik wil ook benadrukken dat Verstappen op dit moment perfect rijdt”, aldus Vettel. “Als kijker kun je zeker hopen op meer inhaalacties en close racing, maar Max loopt nu gewoon voor op de rest.” De Nederlandse coureur won vorig jaar 19 van de 22 races en heeft ook in 2024 weer de beste papieren om kampioen te worden.

“Ik ben een fan, dus ik kan er graag naar kijken”, concludeerde de Duitser. “Het is misschien niet zo spannend als twee coureurs die vechten voor de eerste plaats, maar het is geen sport waarbij je zomaar kunt rekenen op een bepaalde uitslag.”

Rentree voor Vettel

Tenslotte werd Vettel ook gevraagd naar een mogelijke rentree. De viervoudig wereldkampioen komt steeds meer in de publiciteit nu hij heeft toegegeven te “flirten” met een comeback. Mercedes zou de voornaamste keuze zijn voor Vettel, nu de Duitse renstal op zoek is naar vervanging voor Lewis Hamilton.

“Ik weet het nog niet, er zijn duidelijk een aantal dingen die ik mis aan de sport en andere dingen die ik niet mis”, zei hij tegen talkSPORT. “Voorlopig houd ik mij bezig met andere dingen en ben ik heel blij dat ik thuis ben met de kinderen.”

LEES OOK: Hamilton: ‘Vettel is een fantastische optie voor Mercedes’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)