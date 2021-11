De Grand Prix van Nederland was dit jaar al druk bezocht en daar komt in 2022 geen verandering in. De weekendkaarten voor die editie zijn namelijk nu al uitverkocht, zo laat de organisatie weten.

Net als vorig jaar was er ook nu weer veel interesse voor de weekendkaarten voor de race door de duinen van Zandvoort, die op 2, 3 en 4 september 2022 plaatsvindt. De organisatie besloot daarom om, net als vorig jaar, voor een aanvraagsysteem in combinatie met een loting te gaan. Sinds 1 november kon iedereen die geregistreerd was maximaal zes tickets aanvragen voor de tweede editie van de Grand Prix van Nederland. De aanvraagperiode liep op 22 november af.

Er is dusdanig veel vraag uit het binnen- en buitenland gekomen, dat de weekendkaarten uitverkocht zijn, zo laat de organisatie weten. In de week van 6 december maakt de organisatie via e-mail bekend wie de race mogen bijwonen, en wie buiten de boot zijn gevallen. De organisatie benadrukt dat er wat minder kaarten beschikbaar waren omdat een deel van de kaarten voor dit jaar naar volgend jaar zijn doorgeschoven vanwege de coronamaatregelen. De staanplaatsen werden toen getroffen en dus moesten zij een jaartje langer wachten, maar dat betekende ook dat die kaarten niet te bestellen waren. Een ander deel van de kaarten was al voor drie jaar verkocht.

“Bijna 200.000 mensen hebben dit jaar de succesvolle terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort in levenden lijve mee kunnen maken en miljoenen kijkers wereldwijd hebben van deze tv-show genoten”, zegt sportief directeur Jan Lammers. “Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekkelijke Grands Prix op de kalender geworden en we zijn dus meerdere keren overvraagd voor 2022. Regelmatig krijgen we nog vlijende reacties van de Formule 1-teams over hoezeer ze alweer uitkijken naar de volgende Dutch GP. Het vult ons met trots wat we met ons team, partners en alle betrokkenen voor elkaar hebben gekregen.”