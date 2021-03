Grand Prix van Bahrein gaat ‘groen’ in 2022: alle energie van duurzame energiebronnen

De Grand Prix van Bahrein zal in 2022 ‘groen’ gaan, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt. De organisatie van de Grand Prix zal deze zomer werken aan de eerste fase van de nodige veranderingen om ervoor te zorgen dat volgend jaar alle energie die nodig is op het circuit, van duurzame energiebronnen zal komen.

De Formule 1 kondigde eind 2019 al aan dat het van plan was om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te worden. De sport wil haar ecologische voetafdruk verminderen en zal dat doen door te overstappen op een efficiënter logistiek plan, efficiëntere reizen en honderd procent duurzame kantoren, faciliteiten en fabrieken. In het duurzaamheidsplan staat ook dat vanaf 2025 alle evenementen duurzaam moeten zijn.

Lees ook: Op een paar updates in Imola na zal Haas dit jaar niet veranderen

De Grand Prix van Bahrein lijkt daarbij dus de eerste Formule 1-race te worden die dat doel zal behalen. De organisatie wil ervoor zorgen dat volgend jaar alle energie van duurzame energiebronnen komt, om zo de ecologische voetafdruk van de sport te verminderen en de energiekosten te drukken.

Lees ook: ‘Ik denk dat we Verstappen en Russell in 2022 bij Mercedes zullen zien’

Deze zomer zal ‘fase 1’ van start gaan. Details van deze plannen ontbreken, maar wel is bekendgemaakt dat fase 1 er voor moet zorgen dat de Formule 1 voorzien kan worden in haar energiebehoefte, waarbij ook nog een overschot moet overblijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het circuit in latere fases voor een heel kalenderjaar haar energie uit duurzame energiebronnen haalt.