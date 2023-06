De Nederlandse en Belgische Grands Prix blijven ook in 2024 op de kalender van de Formule 1 staan. Bronnen in de paddock hebben dat aan FORMULE 1 Magazine bevestigd.

Het bericht komt als reactie op eerder nieuws dat de beide races een plek zouden moeten delen. De Belgische krant Le Soir meldde dat alleen de Grand Prix van België komend jaar op de kalender zou staan. In 2025 zou Zandvoort het dan overnemen van België. Deze wisselwerking zou zich dan in de daaropvolgende jaren voortzetten. Onze bronnen bevestigen dus dat dit niet het geval is. Beide races staan ‘gewoon’ op de kalender komend jaar.

Voor België betekent dit nieuws een verlenging van het contract. Het circuit van Spa-Francorchamps had een contract tot en met het einde van dit jaar. Lange tijd werd aangenomen dat het Zuid-Afrikaanse circuit Kyalami de plek van Spa in zou nemen in 2024. Nu die plannen echter ingetrokken zijn, is de weg vrij gekomen voor een verlenging van het contract van België. Het contract van Zandvoort loopt nog tot en met 2025.

