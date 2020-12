Gridstraf voor Leclerc in Abu Dhabi na crash met Pérez in openingsronde

Charles Leclerc is door de wedstrijdleiding schuldig bevonden aan de crash in de openingsronde van de Sakhir Grand Prix in Bahrein en moet drie plaatsen inleveren op de startgrid in Abu Dhabi.

De Monegask verremde zich in bocht vier in de eerste ronde, raakte Pérez die wonderbaarlijk genoeg geen schade overhield aan de touché, en schakelde zichzelf en Max Verstappen uit. Verstappen noemde het een domme actie van de Ferrari-coureur en Leclerc trok zelf het boetekleed aan.

“Het is geen fout van Checo, ik geef hem niet de schuld. Als iemand de schuldige was, dan ben ik het wel. Het is meer ongelukkig dan een verwijt”, concludeerde Leclerc.

De stewards beoordeelden dat de Ferrari-coureur schuldig was aan het ongeval in bocht vier en dus krijgt Leclerc een gridstraf en levert hij drie plaatsen in op de startgrid in Abu Dhabi.

