Gridstraf voor Ocon wegens hinderen Russell in Q1

Esteban Ocon zette in de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix de elfde tijd neer, maar zal vanwege een gridstraf van drie plaatsen vanaf de veertiende plek starten. De Fransman hinderde George Russell in Q1 en de stewards hebben hem daarvoor een gridstraf én een strafpunt gegeven.

In Q1 klaagt Williams-coureur George Russell over de boordradio dat Ocon hem hinderde. De Fransman weet meteen hoe laat het is: “Dat was niet goed Mark”, zegt hij tegen zijn engineer Mark Slade. “Zullen we daar een straf voor krijgen?”, vraagt de Fransman, die daarop ‘Yep’ te horen krijgt. Ocon was net begonnen aan zijn out-lap en werd wel op tijd gewaarschuwd voor Antonio Giovinazzi die voor hem reed, maar kreeg te laat door dat Russell achter hem bezig was aan een snelle ronde.

“In de exit van bocht 5 reed Giovinazzi voorop en was bezig aan zijn in-lap, terwijl Ocon achter hem op een out-lap zat en Russell op een vliegende ronde zat”, zo laten de stewards in een verklaring weten. “Terwijl Russell naderde, waarschuwde het team Ocon wel voor Giovinazzi, maar waarschuwden hem pas erg laat over Russell. Toen Russell de twee auto’s naderde ging Ocon naar rechts om Giovinazzi in te halen en hinderde daarmee de duidelijk snellere Russell. Het team heeft toegegeven dat zij hun coureur niet hebben geholpen, wat leidde tot de belemmering”, concluderen de stewards.

Door de drie plaatsen gridstraf zullen Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Romain Grosjean een plaatsje stijgen op de grid. Ocon zal vanaf de veertiende plek starten, vóór Russell. Daarnaast krijgt Ocon ook een strafpunt op zijn licentie, zijn eerste tot nu toe.