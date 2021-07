De toch wel verwachte gridstraf voor Sebastian Vettel is definitief: de Duitser zal drie plaatsen moeten inleveren. Hij kwalificeerde zich als achtste, maar zal dus als elfde van start gaan in de Grand Prix van Oostenrijk. Valtteri Bottas en Carlos Sainz ontliepen een gridstraf.

Sebastian Vettel had een prima middag op de Red Bull Ring en kwam tot de achtste tijd, maar in Q2 maakte hij wel het nodige mee. In de slotseconden van die tweede kwalificatiesessie reed Vettel namelijk Fernando Alonso in de laatste bocht in de weg. De Spanjaard was bezig met een snelle ronde waarmee hij door had kunnen gaan naar Q3, maar zag die poging dus op niks uitlopen. Alonso liet na afloop weten het Vettel niet kwalijk te nemen, omdat hij afhankelijk is van de informatie die de engineer doorgeeft. Op de boordradio was hij nog wel zeer gefrustreerd.

Voor het hinderen heeft Vettel nog een toch wel te verwachten straf gekregen. De stewards hebben hem een gridstraf van drie plaatsen gegeven. Hij zal daardoor niet als achtste starten, maar als elfde. George Russell, Lance Stroll en Carlos Sainz profiteren van die straf; zij schuiven een plekje door op de grid. Naast de gridstraf krijgt Vettel ook nog een strafpunt toegevoegd aan zijn licentie.

Overigens kon Vettel er zelf niet veel aan doen: de Duitser werd gecoacht door zijn engineer, maar die merkte Alonso te laat op. Op de boordradio is bij de communicatie tussen de twee de verwarring goed hoorbaar. “Waarom vertelde je me niks over Alonso?”, vroeg Vettel aan zijn engineer. “Dat heb ik gezegd”, meende de engineer, die dat pas bij de exit van bocht 10 opmerkte.

Hij was na afloop ook niet blij met het gedrag van zijn collega’s. “Ik zag hem, want ik keek de hele tijd in mijn spiegels”, legt Vettel uit. “Ik zag hem pas op het allerlaatste moment en kreeg toen pas een call op de radio. Het was een rotzooi. Iedereen bleef maar voordringen. We hadden moeite met de timing. Iedereen ging langzamer in het gebied waar iedereen van overeengekomen was dat we dat niet zouden doen. Ik snap het niet”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Op die onboard van Vettel was echter te zien dat hij niet de enige was die langzaam reed tussen die twee bochten. Onder andere Valtteri Bottas en Carlos Sainz reden daar op een zeer rustig tempo. Vanochtend werd de coureurs duidelijk gemaakt dat zij tussen het ingaan van bocht 9 en bocht 10 niet onnodig langzaam mochten rijden om een gat te creëren voor hun neus. Zij werden op het matje geroepen door de stewards, maar zij besloten uiteindelijk geen straf uit te delen aan de twee.