Het is Sebastian Vettel niet ontgaan dat er dit weekend weer eens duizenden Nederlandse fans zijn afgereisd naar de Red Bull Ring. De Duitser grapte dat er nu zoveel Nederlanders in Oostenrijk zitten, dat ons land ‘wel leeg’ moet zijn. Daarnaast heeft hij dus ook een ‘advies’: “Als je een overval wil plegen is dit je kans.”

Vorige week waren er al wat Nederlandse fans in oranje kleding te spotten op de Red Bull Ring, maar dit weekend kleurt de oranjezee weer op de tribunes. Duizenden Nederlanders zijn afgereisd naar Oostenrijk om Max Verstappen aan te moedigen, wat voorlopig beloond is met een poleposition voor de Red Bull-coureur. Ook Sebastian Vettel kan wel genieten van de aanwezigheid van al die fans.

“Dat is geweldig, he?”, aldus Vettel voor de camera van Ziggo Sport. “Nederland moet nu wel leeg zijn! Dit is hét moment om een overval te plegen”, grapt de Duitser. “Alle huizen zijn leeg nu, dus als je een overval wil plegen is dit je kans.”

Foto: BSR Agency

In Q2 kwam Vettel in beeld nadat hij Fernando Alonso in de laatste bocht hinderde. De Spanjaard was bezig met een tijdsverbetering, maar zou Q3 mislopen door de actie van Vettel, die niet tevreden was over het gedrag van zijn collega’s in de laatste twee bochten.

“Ik zag hem, want ik keek de hele tijd in mijn spiegels”, legt Vettel uit. “Ik zag hem pas op het allerlaatste moment en kreeg toen pas een call op de radio. Het was een rotzooi. Iedereen bleef maar voordringen. We hadden moeite met de timing. Iedereen ging langzamer in het gebied waar iedereen van overeengekomen was dat we dat niet zouden doen. Ik snap het niet”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Verder was Vettel wel tevreden over het resultaat in de kwalificatie, waarin hij de achtste tijd noteerde. “Ook de run in Q2 was goed, maar ik denk dat we toen wel het plafond hadden bereikt. AlphaTauri wist nog eens twee tienden te vinden, iets wat wij niet hadden.” Mogelijk zal hij dus wel een aantal plaatsen moeten inleveren vanwege een gridstraf voor het hinderen van Alonso.

Voor de race wil Vettel nog niet veel kwijt. “We gaan goed om met de banden. We zien wel wat we kunnen doen”, besluit hij.