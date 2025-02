De 19-jarige Oliver Bearman debuteert dit seizoen bij het team van Haas. Na een aantal heroïsche invalbeurten in 2024 beschikt de jonge Brit straks over een eigen stoeltje. Hij is niet de enige debutant die dit jaar doorstroomt naar de koningsklasse; samen met hem maken nog vier andere rookies hun opwachting. Bearman gelooft dat het relatief grote aantal nieuwkomers alleen maar in zijn voordeel kan werken.

Na een seizoen zonder coureurswisselingen in 2024 bracht de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari al vroeg veranderingen teweeg. Toch zou Hamilton niet de eerste Britse Ferrari-coureur worden sinds Eddie Irvine. Oliver Bearman werd in maart opgeroepen om Carlos Sainz te vervangen tijdens de GP van Saoedi-Arabië, omdat de Spanjaard kampte met een blindedarmontsteking. De jonge Brit imponeerde door als zevende te finishen, wat de deur opende voor andere jonge coureurs die de sprong naar de Formule 1 wilden maken.

Uiteindelijk staan er dit jaar maar liefst vijf rookies op de grid. Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli maken allen hun debuut. Red Bull-coureur Liam Lawson startte nooit eerder een Formule 1-seizoen, maar heeft wel al elf Grands Prix verreden. In een interview met Autosport ging Bearman dieper in op de nieuwkomers die dit seizoen de Formule 1-grid versterken. Met zoveel debutanten denkt hij dat er een buffer wordt gevormd tegen de intense druk van een eerste seizoen in de Formule 1.

Gedeelde ervaring

“Ik was de eerste die werd aangekondigd,” aldus Bearman. “Een paar maanden lang was ik de enige rookie op de grid. Dat was best een ontmoedigend vooruitzicht. Wetende dat er andere rookies zijn, stelt me enigszins gerust – gewoon omdat ik weet dat ik niet de enige ben die een nieuw seizoen en een nieuwe uitdaging aangaat. Er zijn anderen die dit samen met mij doen, en dat is natuurlijk een fijn gevoel.”

De jonge coureur uit Chelmsford legde verder uit dat hij een goede band heeft met zijn generatiegenoten. “Ik heb in 2023 tegen Jack (Doohan, red.) geracet in de Formule 2”, lichtte hij toe. “Antonelli, Bortoleto en Hadjar ken ik natuurlijk nog van vorig jaar – we hebben een goede relatie.” Vooral met de 18-jarige Antonelli heeft Bearman een hechte band. “Ik ben al een jaar lang zijn teamgenoot. Ik ben erg blij dat ik dit jaar het circuit met hen mag delen. Het komt nu allemaal samen.”

