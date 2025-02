Het team van Haas heeft twee nieuwe coureurs aangesteld voor het aankomende seizoen. Esteban Ocon maakt de overstap van Alpine, terwijl reservecoureur Oliver Bearman eindelijk een vaste plek op de grid krijgt. Teambaas Ayao Komatsu heeft vertrouwen in deze vernieuwde line-up, maar wil op voorhand duidelijke omgangsregels opstellen om interne conflicten te voorkomen.

Met name Esteban Ocon heeft een reputatie als het gaat om incidenten met teamgenoten. Zo raakte hij in het verleden al in conflict met Sergio Pérez bij Force India en later met Fernando Alonso en Pierre Gasly bij Alpine. Dit roept bij veel experts de vraag op of Ocon en nieuwkomer Oliver Bearman straks ook met elkaar in de clinch zullen liggen. In een gesprek met Autosport verzekerde Komatsu echter dat hij strikte regels zal hanteren om dergelijke situaties te voorkomen.

“De regels moeten vanaf dag één volledig duidelijk zijn,” legde de 49-jarige ingenieur uit. “Daarom verwacht ik ook geen contactmomenten of uitvalbeurten door interne onenigheid. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet hard moet racen.” Komatsu wees erop dat er vorig jaar ook geen grote problemen waren, ondanks de agressieve rijstijl van Kevin Magnussen. “Kevin is een taaie racer, maar het dichtst dat we bij een probleem kwamen, was de undercut in Oostenrijk. Dat lag echter deels aan verkeerd getimede pitstops.”

Bearman is geen rookie?

Nog niet zo lang geleden koos Haas ook voor een compleet nieuwe line-up. In 2021 debuteerden Nikita Mazepin en Mick Schumacher bij de Amerikaanse renstal. Het team ging een rampzalig seizoen tegemoet. Toch vindt Komatsu die situatie moeilijk te vergelijken met het heden. “Dat was een compleet ander tijdperk,” merkte hij op. “De dynamiek tussen de coureurs was toen ook heel anders. Ik kijk niet zo ver terug. We richten ons op wat we vorig jaar goed deden en wat er nog verbeterd kan worden.”

“Esteban (Ocon, red.) en Ollie (Bearman, red.) zijn beide uitstekende coureurs,” sloot de Haas-teambaas af. “Ze hebben allebei nog veel te bewijzen, maar ik beschouw Bearman niet als een groentje. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij Ferrari en in de simulator. Bovendien heeft hij al in onze auto’s gereden – de VF-23 en VF-24. Zijn feedback was altijd uitstekend en zijn snelheid indrukwekkend. In Bakoe en op Interlagos versloeg hij nota bene Nico (Hülkenberg, red.). Daarom denk ik dat we een hele sterke line-up hebben voor 2025. Ik kijk er echt naar uit.”

