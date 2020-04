Grosjean: ‘Als ik zo slecht was, hoe dom moet een teambaas dan zijn om me te houden?’

Romain Grosjean zegt dat hij heeft leren omgaan met kritiek van fans. De Fransman, die al sinds 2009 meedraait in het F1-circus, is al jaren een van de meest bekritiseerde coureurs, vooral op sociale media. “Ik ben op een punt gekomen dat ik had zoiets van: ‘Ik weet precies wat ik doe, ik weet wat ik heb bereikt in de Formule 1 en ik weet wat ik bereikt heb in mijn leven’.”

Grosjean, die afgelopen vrijdag zijn 34ste verjaardag vierde, nam op het officiële Instagram-account van Formula 1 de tijd om de overvloedige kritiek te bespreken. “Ik heb verschillende fasen doorlopen”, legt Grosjean uit. ‘Vroeger keek ik soms naar reacties op sociale media en dan was het gewoon pijnlijk.”

Doorheen de jaren heeft de Haas-coureur met de kritiek op sociale media leren omgaan. “Ik stopte met het te bekijken en weet je wat? Plots kwam ik op een punt dat ik zoiets had van: ‘Ik weet precies wat ik doe, ik weet wat ik heb bereikt in de Formule 1 en in mijn leven’. Als er jongens (mensen op sociale media, red.) zijn beslissen dat ze me hard willen aanpakken, dan antwoord ik op een grappige manier.”

Grosjean vraagt zich af hoe gegrond die online kritiek is. “Als ze zeggen dat ik een slechte coureur ben, ook goed. Misschien ben ik wel een waardeloze coureur, maar ik heb wel 169 Grands Prix gereden”, merkt de Fransman droogjes op. “Als ik zo slecht was, stel je dan voor hoe dom een teambaas dan moet zijn om me in de auto te houden?”, doelt de Fransman op het feit dat hij, op zijn debuutseizoen na, altijd meerdere jaren bij hetzelfde team is gebleven.

