Grosjean best wel tevreden met P16: ‘De auto voelde eindelijk beter aan’

Het hele weekend klaagt Romain Grosjean al over de balans van zijn Haas. In de derde vrije training had hij het gevoel dat hij in elke bocht kon crashen. Maar in de kwalificatie ging het een stuk beter bij de Fransman.

Haas kende een lastige vrijdag in Sotsji, maar vandaag ging het wat beter met de Amerikaanse renstal. Grosjean denkt dat hij het maximale uit zijn auto heeft gehaald. “We worstelden gisteren met de auto en we hadden moeite om van de negentiende plaats af te komen. Vanochtend ging het al beter. We hadden wat onderdelen vervangen, maar nog steeds was het niet zoals ik het wilde. We hadden nog wat dingetjes veranderd voor de kwalificatie en dat werkte. De auto voelde veel beter aan. Ik ben op zich dus wel blij. Ik heb denk ik het maximale eruit gehaald”, vertelt Romain Grosjean aan Formula 1.

De Fransman denkt wel dat het een vrij moeilijke zondag gaat worden. “Op pure snelheid komen we tekort om met de top tien te vechten. We moeten er dus zijn als de kans zich voordoet. Ik hoop dat er vooraan gekke dingen gebeuren”, aldus Grosjean.

