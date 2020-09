Ricciardo: ‘Leuk om snelste te zijn in Q2, kon dat helaas niet herhalen in Q3’

Daniel Ricciardo maakte al het hele weekend een goede indruk op het Sochi Autodrom en leek nog voor een stunt te kunnen zorgen in de kwalificatie, maar uiteindelijk moest hij met de vijfde startplaats genoegen nemen. De Australiër is tevreden over zijn kwalificatie, aangezien het niet zijn beste circuit is.

Ricciardo noteerde tijdens Q2 nog de snelste tijd: 1:32.218. Met die tijd had hij in Q3 nog vierde kunnen worden, maar hij was uiteindelijk een tiende langzamer dan die ronde. Desondanks is de Australiër tevreden met zijn vijfde startplaats.

“In aanloop naar het weekend was ik wat terughoudend met mijn verwachtingen, want dit is niet mijn beste circuit”, zegt Ricciardo tegen Sky Sports F1. “Gisteren zag er veelbelovend uit en vandaag was dat ook het geval. Het was leuk om de snelste tijd te hebben in Q2, helaas kon ik dat niet herhalen in Q3. Maar top vijf is zeker mooi”, aldus de Australiër.

Met zijn vijfde startplaats zal hij vanaf de linkerkant van het circuit starten. Met opzet, zo grapt hij. “Ik heb me bewust aan deze kant van de baan gekwalificeerd nadat ik de Formule 2 had gezien. Dus ik ga plaatsen goedmaken bij de start.”