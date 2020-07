Grosjean: ‘Heb zo’n 45 minuten gebeld met Hamilton over racisme’

Romain Grosjean zegt zo’n 45 minuten te hebben gebeld met Lewis Hamilton om te praten over ‘de Formule 1 in zijn algemeen’, maar het gesprek ging met name over racisme. De Brit bekritiseerde Grosjean na afloop van de Grand Prix van Hongarije vanwege het ‘gehaaste’ moment vóór de race.

Romain Grosjean werd na afloop van de Grand Prix van Hongarije bekritiseerd door Lewis Hamilton, die vond dat de Fransman niet genoeg zijn best had gedaan als voorzitter van het Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) om de strijd tegen racisme duidelijk te maken voorafgaand aan de race.

“Ik heb met Lewis gesproken, zo’n 45 minuten”, vertelt Grosjean tijdens de persconferentie in Groot-Brittannië. “Het was een goed gesprek over van alles, over de F1 in het algemeen maar vooral over racisme. Er waren zeven of acht coureurs die het niet nog eens wilden doen zoals Oostenrijk, ik voelde dat ik het juiste deed maar achteraf gezien was het een foute beslissing”, geeft de Haas-coureur toe.

“Ik sprak als voorzitter van het GPDA in naam van de coureurs die niet meer zo door wilden gaan met het laten horen van hun stem”, benadrukt hij. “Het is lastig voor de coureurs om zoiets te organiseren, we hebben Liberty nodig voor wat begeleiding en over wat we moeten doen. Het was een goed gesprek met Lewis en ik verontschuldigde me. Hij had gelijk toen hij zei dat ik de voorzitter ben en ze dus naar mij luisteren.”

De kritiek kwam Grosjean duur te staan op sociale media, geeft hij toe. “Op sociale media werd ik uitgemaakt voor racist. Ik was één van de eerste coureurs die voorstander was om te knielen. Hopelijk gebeurt dat nog eens, we moeten de coureurs blijven pushen. Het is een teken van sportiviteit”, aldus Grosjean.