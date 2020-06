Grosjean heeft wel oren naar Renault-rentree: ‘Is een interessant zitje vrij’

Sluit Romain Grosjean zijn Formule 1-carrière af waar hij hem begon? De Fransman debuteerde in 2009 bij Renault en hoewel hij al sinds 2016 voor Haas rijdt, lijkt hij wel oren te hebben naar een rentree op het oude nest.

Grosjean reed eind 2009 zeven Grands Prix voor Renault, dat daarna de stekker uit haar fabrieksformatie trok. Zonder opties in de Formule 1 en na omzwervingen (en titels) in de GP2, GP2 Asia en AutoGP keerde Grosjean in 2012 terug in de Formule 1. Nu bij Lotus, de opvolger van Renault en nog altijd opererend vanuit dezelfde thuisbasis in Enstone.

Na vijf seizoenen met Lotus, vertrok Grosjean voor 2016 – net toen Lotus weer terug veranderde in Renault – naar Haas. Weer vijf jaar verder, sluit de inmiddels 34-jarige Grosjean een rentree op het oude nest echter niet uit. “Bij Renault is een interessant zitje vrijgekomen”, doelt hij in de ESPN F1-podcast op hoe Daniel Ricciardo dat team na dit seizoen inruilt voor McLaren.

‘Mooi verhaal’

Het zou, erkent hij, ‘een mooi verhaal zijn’ om in de latere jaren van zijn loopbaan nog eens een échte kans te krijgen voor Renaults fabrieksteam uit te komen. “Ik heb immers tien jaar in Enstone doorgebracht en ze hebben het grootste deel van mijn carrière betaald”, verwijst hij naar hoe Renault hem al voor zijn Formule 1-tijd ondersteunde.

“Daarnaast heb ik natuurlijk het laatste podium voor Team Enstone behaald”, zegt de coureur die in 2015 in België als derde finishte, overigens ook zijn tiende en vooralsnog laatste podiumplek. Grosjean hoopt echter dat de budget cap, per 2021 van kracht, kleine teams betere kansen geeft, waaronder het team van Haas waar hij momenteel voor rijdt en zich goed thuisvoelt.

“Ik zou hier ook graag blijven, al kan het ook leuk zijn het nog eens met een ander team te proberen.” Grosjean verwacht op korte termijn hoe dan ook geen uitsluitsel over zijn toekomst, omdat hij verwacht dat ‘iedereen de tijd zal nemen’ op de rijdersmarkt. “Tegelijkertijd is het al wel bijna begin juli, en dat is wel wanneer het silly season doorgaans begint.”

