Romain Grosjean lijkt dit jaar alsnog zijn ‘afscheidstest’ in een Formule 1-bolide van Mercedes te krijgen, met de Fransman en het Duitse team die hier allebei nog altijd voor in zijn.

Dat vertelt Grosjean tijdens de Indycar-mediadag, met de coureur die inmiddels in Amerika rijdt. Grosjean heeft niet meer in een Formule 1-bolide gereden sinds zijn vurige horrorcrash in Bahrein, eind 2020. Om hem een passender afscheid te geven dan dat, heeft Mercedes hem een test in een van haar auto’s aangeboden.

Grosjean zou die test annex demonstratie eigenlijk in 2021 tijdens de Grand Prix van Frankrijk doen, maar door de reisbeperkingen tijdens de coronapandemie kwam het daar niet van. “Mercedes wil het echter nog zeker doen, en ik ook”, vertelt Grosjean na recent contact te hebben gehad met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Lees ook: Mercedes stelt test met Grosjean uit door coronabeperkingen

“Ik heb hem na de Grand Prix van Abu Dhabi een bericht gestuurd”, zegt Grosjean. Het antwoord van Wolff, na enige tijd wachten: “Hij bedankte me voor mijn bericht en sloot af met: ‘we moeten je dit jaar in die auto zetten’. Het staat dus zeker nog op het programma”, verklaart Grosjean.

Waar en wanneer, dat is nog wel een vraag. Een uitzwaai-optreden tijdens zijn thuisrace in Frankrijk zit er niet in voor Grosjean. Deze race valt namelijk samen met de Indycar-race in Iowa. Het is dus even kijken en plannen, maar Grosjean verheugt zich zeker op zijn Mercedes-test. Op een ding na. “Ik weet nu al dat ik enorm nekpijn krijg! Die is tegenwoordig namelijk wat minder gespierd.”

Lees ook: Grosjean gelukkiger in Indycar: ‘Kan genieten van elke ronde’