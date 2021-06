Romain Grosjean zal nog even geduld moeten uitoefenen alvorens hij met een Mercedes mag testen. De test die de Fransman komende week met de W11 zou rijden, is uitgesteld. De oorzaak? Reisbeperkingen door de coronapandemie.

Vorige maand kondigde Mercedes aan dat de beloofde afscheidstest voor Romain Grosjean eind juni zou plaatsvinden. In eerste instantie zou de Fransman enkele demorondjes rijden tijdens het F1-weekend op Paul Ricard, enkele dagen later zou hij op hetzelfde circuit een volwaardige testdag afwerken.

Lees ook: Hamilton grapt over Mercedes-test voor Grosjean: ‘Hij kan maar beter goed voor mijn auto zorgen!’

Omdat de kalender werd gewijzigd en de Franse GP een weekje naar voren werd geschoven, verdwenen de demorondjes van de planning en bleef enkel de testdag in de laatste week van juni over. Ook die is nu uitgesteld, zo meldt Mercedes op Twitter.

“Helaas moeten we bevestigen dat de Mercedes-test van Romain Grosjean geannuleerd is vanwege reisbeperkingen en verplichtingen met betrekking tot quarantaine”, schrijft Mercedes. De test zal op een later moment plaatsvinden. “We doen er alles aan om Romain later deze zomer alsnog een kans te geven op een test in de Mercedes F1-wagen. We zoeken nu naar een geschikt moment.”

Lees ook: Grosjean onder de indruk van Verstappen: ‘Pusht vanaf de trainingen tot het einde van de race’