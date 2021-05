Romain is onder de indruk van de werkijver van Max Verstappen. Dat de Nederlander van de eerste tot de laatste meter van het weekend zo hard pusht, is volgens de Fransman wat Verstappen zo goed maakt. “Hij zal altijd een manier vinden om tot een goede rondetijd te komen.”

Romain Grosjean was afgelopen week te gast in de Beyond the Grid-podcast. Daar vertelde de Fransman dat hij dit jaar geniet van het ‘mega’ titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. “Het is zo goed om naar te kijken.”

Lees ook: Sirotkin: ‘Lijkt erop dat Verstappen als enige optimaal met de Red Bull kan presteren’

Grosjean is onder de indruk van de twee hoofdrolspelers. “Ik heb de race in Bahrein gekeken en was na afloop erg onder de indruk van hoe Lewis had gereden. Hij heeft de afgelopen jaren een paar makkelijke overwinningen behaald, maar die in Bahrein liet zien waarom hij wereldkampioen is, waarom hij in de lagere raceklassen zo sterk was en waarom hij zich in de Formule 1 meteen kon meten met Fernando Alonso”, is de 35-jarige Fransman vol lof.

Ook Verstappen maakt indruk op de voormalig F1-coureur. “Max pusht altijd zo hard als hij kan.” Net dat maakt de Nederlander zo goed volgens Grosjean. “Het feit dat hij altijd van de eerste ronde tot aan de finishvlag voluit gaat, of eigenlijk vanaf de trainingen tot het einde van de race. Hij is altijd hard aan het pushen en op zoek naar een manier om nog sneller te kunnen gaan. Ook als zijn teamgenoot misschien een beetje aan het worstelen is, zal je Max nooit zien worstelen. Hij zal altijd een manier vinden om tot een goede rondetijd te komen”, aldus de Fransman.

Lees ook: Grosjean ondanks ‘geweldige tijd in F1’: ‘Nog lang niet klaar met autosport’