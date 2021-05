Romain Grosjean trok na zijn Formule 1-afscheid naar de IndyCar. De Fransman, die er rijdt voor het team van Dale Coyne Racing, beleeft opnieuw plezier in de autosport. Aan stoppen denkt de Fransman dan ook nog niet. “Ik wil nog veel meer.”

De horrorcrash van Romain Grosjean tijdens de Grote Prijs van Bahrein betekende onverwacht een vervroegd einde van de Formule 1-carrière van de Fransman. Na enkele moeizame jaren bij Haas, waar punten scoren een zeldzaamheid was geworden, trok Grosjean naar Amerika. Daar rijdt hij momenteel IndyCar voor het team van Dale Coyne Racing. Maar ook dat zal niet zijn laatste autosportavontuur zijn. Zo vertelt hij de Beyond the Grid-podcast.

“Als ik bekend zou maken dat ik zou stoppen, dan zouden veel mensen die keuze begrijpen. Ik heb een geweldige tijd in de Formule 1 achter de rug, maar ik ben nog niet klaar met autosport”, klinkt Grosjean overtuigd.

Voorlopig geniet dat 35-jarige Fransman van zijn IndyCar-avontuur in de Verenigde Staten, maar hij heeft nog andere plannen. “Ik wil nog meedoen aan de 24 uur van Le Mans en eigenlijk ook wel de Dakar Rally. IndyCar stond altijd op mijn verlanglijstje en dat is wat ik nu doe, maar ik wil nog veel meer”, aldus Grosjean.

