Video: Grosjean vergelijkt Indycar en F1: ‘Het is echt vechten met het stuur!’

Na negen seizoenen en een beetje in de Formule 1 stapt Romain Grosjean dit jaar over naar de Amerikaanse Indycars. En dat is best een beetje wennen, erkent de Fransman. Vooral aan het gebrek aan stuurbekrachtiging, hoeveel ‘rauwer’ een Indycar is, en de koude banden in het begin. “Laguna Seca’s corkscrew zou onmogelijk zijn in een F1-auto.”

Lees ook: Grosjean: ‘Zet mijn geld op een achtste titel voor Hamilton’

Grosjean heeft een mooi filmpje met uitleg op zijn eigen YouTube-kanaal gezet – let vooral op het eind ook even op hoe hij de pits instuurt!

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: ‘Het voelde als thuiskomen’: Grosjean terug achter het stuur na F1-exit met megacrash