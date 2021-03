Grosjean: ‘Zet mijn geld op een achtste titel voor Hamilton’

Het is vast niet de weddenschap die je het meeste oplevert bij de bookies, maar als geboren Zwitser is Romain Grosjean misschien sowieso meer fan van een safe bet en dus zet hij zijn geld voor 2021 op Lewis Hamilton.

“Ik zet mijn geld op een achtste titel voor Lewis dit jaar”, vertelt Grosjean in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Hij zegt het haast tussen neus en lippen door, niet eens gevraagd naar wie hij als favoriet ziet, maar als deel van zijn uitleg over de verschillen tussen de Formule 1 waarin hij de afgelopen jaren uitkwam en het Indycar-kampioenschap waar hij naar is overgestapt.

“Indycar is een super kampioenschap, met coureurs van enorm hoog niveau en geweldige races. In Indycar beschik je ook allemaal, in de basis, over hetzelfde materiaal. De Formule 1 is anders”, legt hij de vinger op die bekende zere plek. In andere woorden: je kan volgens Grosjean wel uittekenen dat het al jaren toonaangevende Mercedes ook in 2021 weer de dienst uitmaakt in de vaak voorspelbare Formule 1.

“Met Haas”, verwijst Grosjean naar het team waar hij van 2016 tot en met 2020 Formule 1 voor reed, “was het de laatste jaren vechten om uit Q1 te komen en dan moest je dat haast zien als een overwinning. In Indycar is het speelveld veel meer gelijk. Los van de dempers, waarvan de ontwikkeling vrij is, heeft iedereen goeddeels identiek materiaal.”

“Dale Coyne, waarvoor ik rij, heeft minder middelen en is minder groot dan een team als Ganassi of Penske, maar als we de auto goed afstellen, kunnen we het nog altijd goed doen en maken we kans.” In de Formule 1 zijn de verschillen tussen teams daarvoor te groot, volgens Grosjean. “In Indycar kun je daarentegen nog het verschil maken als coureur.”

