Toto Wolff en Mercedes zijn hun belofte nagekomen. Romain Grosjean mag volgende maand een test rijden met de Mercedes W10 uit 2019 op het Circuit Paul Ricard. “Ik ben zo opgewonden om opnieuw in een F1-auto te springen!”

Tijdens de Grand Prix van Bahrein ging het gruwelijk mis voor Romain Grosjean. De Fransman crashte in de openingsronde, zijn Haas-bolide doorboorde de vangrail en creëerde een grote vuurzee. Grosjean overleefde de crash, maar de twee laatste F1-races van zijn carrière moest hij door de verwondigen die hij overhield aan de crash, aan zich voorbij laten gaan.

Vlak na het incident beloofde Toto Wolff dat, als Grosjean geen andere kans zou krijgen om op een andere manier afscheid te nemen van de F1, de Fransman de kans zou bieden een test te rijden met een Mercedes. Volgende maand, tijdens de Franse Grand Prix, is het zover. Grosjean zal dan met de W10 uit 2019 enkele demonstratierondjes rijden. Enkele dagen later mag hij ook nog eens een volledige testdag afwerken in de twee jaar oude Zilverpijl.

Lewis Hamilton in de W10, waarmee Grosjean volgende maand mag testen. © Motorsport Images

“Ik ben zo opgewonden om opnieuw in een F1-auto te springen!”, reageert Grosjean. “Het zal een bijzondere kans voor me zijn en het rijden in een WK-winnende Mercedes zal een unieke ervaring zijn. Ik ben Mercedes F1 en Toto erg dankbaar voor deze kans. Het eerste wat ik hoorde over de kans om in een Mercedes te rijden was in mijn ziekenhuisbed in Bahrein toen Toto de media toesprak en de uitnodiging deed. Het lezen van dat nieuws vrolijkte me enorm op!”

Dat de test plaatsvindt in Frankrijk, een van Grosjeans thuislanden – Grosjean is Frans-Zwitsers -, maakt de kans extra mooi. “De F1 kreeg in 2020 niet de kans niet om in Frankrijk te racen vanwege de coronapandemie, dus het zal heel speciaal zijn om met een Mercedes te rijden tijdens de Grand Prix van Frankrijk en daarna een test af te werken op het Circuit Paul Ricard, mijn thuiscircuit. Ik kan niet wachten tot het zover is”, klinkt de Fransman opgetogen.

Ook Toto Wolff is blij Grosjean ‘deze speciale kans te geven’. “Het idee ontstond toen het er naar uit zag dat Romain zijn carrière in de Formule 1 zou beëindigen. We wilden niet dat zijn ongeluk zijn laatste moment in een F1-auto zou zijn”, legt de Mercedes-teambaas uit.

“Hij heeft een lange en succesvolle F1-carrière achter de rug en wij wilden er zeker van zijn dat hij zijn laatste F1-herinneringen aan het stuur van een kampioenschapswinnende auto zouden zijn. Ik ben benieuwd wat Romains feedback op de W10 zal zijn. Ik weet dat de F1-gemeenschap het zal toejuichen dat Romain terug is op de baan”, aldus Wolff.

