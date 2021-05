Lewis Hamilton heeft gereageerd op het nieuws dat Romain Grosjean volgende maand met de W10 uit 2019 zal rijden op het Circuit Paul Ricard. De wereldkampioen in blij Grosjean opnieuw in een F1-auto te zien. “Ik kijk ernaar uit om hem dat weekend in het team te verwelkomen.”

Net als Toto Wolff is Lewis Hamilton tevreden dat Grosjean dankzij Mercedes op een leuke manier afscheid kan nemen van de Formule 1. “Ik ben echt blij om Romain terug te zien in een F1-auto na zijn ongeluk vorig jaar.”

Hamilton denkt ook terug aan die vreselijke crash in Bahrein. “Toen het gebeurde, hebben we allemaal voor hem gebeden. Het was een enorme opluchting om te zien hoe hij er vanaf kwam en zo goed herstelde”, blikt de 36-jarige Brit terug.

Eind volgende maand wordt Grosjean voor even ‘teamgenoot van Hamilton. “Ik kijk ernaar uit om hem in Frankrijk terug te zien en hem dat weekend in het team te verwelkomen, al kan hij maar beter goed voor mijn W10 zorgen!”, grapt de wereldkampioen.

