Grosjean over boordradio’s: ‘Ik vind het maar niets dat ze worden uitgezonden’

Romain Grosjean snapt niet waarom de boordradioberichten van de coureurs worden uitgezonden op televisie. Volgens de Fransman kunnen de rijders daardoor hen oprechte mening niet geven. “We moeten altijd voorzichtig zijn met wat we zeggen of hoe we iets zeggen.”

Romain Grosjean vertelt in gesprek met Autosport dat hij het niet goed vindt dat alle radioberichten in de Formule 1 op tv kunnen worden uitgezonden. Dat zegt de Fransman na twee recente incidenten met opmerkingen van coureurs. Zowel Max Verstappen als Lando Norris kregen kritiek nadat ze op Portimão via de boordradio uitspraken deden over Lance Stroll. De Mongoolse overheid schreef zelfs een brief aan Red Bull na de uitspraken van Verstappen.



Volgens Romain Grosjean zorgt het uitzenden van boordradioberichten ervoor dat de coureurs minder hun mening durven geven. “Allereerst, waarom worden ze uitgezonden?” vraagt Grosjean zich af. “De cockpit en de radio is je eigen omgeving, en ik vind het maar niets dat ze worden uitgezonden. Stel je voor dat je uitzendt wat er op het voetbalveld gebeurt? Ik denk dat dat nog sappiger en kleurrijker is”, stelt de Fransman.

Volgens de Haas-coureur is het niet evident om zomaar even na te denken over wat je zegt via de boordradio. “Je moet onthouden dat we in de auto rijden aan 330 kilometer per uur, we tot het uiterste gaan en weten dat daar een risico aan verbonden is. Het is niet alsof ik op mijn bank zit, een lekker glas rode wijn drink en commentaar geef op wat er van buitenaf gebeurt, waar het er allemaal gemakkelijk uitziet”, legt Grosjean uit.

Grosjean denkt dan ook de coureurs niet meer helemaal eerlijk durven zijn. “In de wereld waarin we leven, moeten we altijd voorzichtig zijn met wat we zeggen of hoe we iets zeggen. Ik denk dat gewoon de hedendaagse samenleving is”, besluit hij.



