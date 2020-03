Grosjean over Netflix: ‘Als ze met meer camera’s komen hebben ze nog betere content’

Romain Grosjean is fan van de Netflix-serie Drive to Survive. Volgens de Haas-coureur zou de succesvolle serie nog beter zijn als het streamingplatform de Formule 1 met meer cameracrews zou volgen. “Maar voor de Formule 1, voor de fans, voor iedereen eigenlijk, is het best goed.”

Romain Grosjean is erg te spreken over de Netflix-serie Drive to Survive. Daarin krijgen fans een blik achter de schermen van de Formule 1. “Ik heb gisteren seizoen twee van Drive to Survive uitgekeken”, vertelt Grosjean in een videointerview met F1-fotograaf Kym Illman.

Het tweede seizoen heeft de Fransman dus gezien, maar dat is niet het geval voor de eerste jaargang. “Ik ga het eerste seizoen niet kijken omdat 2018 geen geweldig jaar was voor mij. Ik wil die herinneringen niet echt terugbrengen”, geeft Grosjean toe.

“Netflix doet geweldig werk”, gaat Grosjean verder. “Eigenlijk denk ik dat ze met meer camerateams naar de races moeten komen en meer teams doorheen verschillende weekend moeten volgen.” Zo zou Netflix volgens de Fransman de Formule 1 nog beter in beeld kunnen brengen. “Want je weet natuurlijk nooit voor het weekend wat er gaat gebeuren”, legt hij uit.

“Ze kunnen zeggen ‘Ok, Haas is een Amerikaans team, dus we volgen hen in Amerika en in Oostenrijk omdat ze het vorig jaar goed deden.’ Maar als ze drie of vier camera’s hadden, zouden ze volgens mij nog betere content hebben”, stelt Grosjean voor. “Maar voor de Formule 1, voor de fans, voor iedereen eigenlijk, is het best goed.”

