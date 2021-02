Grosjean: ‘Pérez is klaar om de koe bij de horens te vatten’

Romain Grosjean heeft er vertrouwen in dat Sergio Pérez goed zal presteren bij Red Bull. Pérez kreeg eerder een kans bij een topteam toen hij in 2013 voor McLaren reed, maar volgens Grosjean is de situatie deze keer compleet anders. “Hij heeft nu jaren ervaring.”

Door zijn gruwelijke crash tijdens de GP van Bahrein reed Romain Grosjean iets vroeger dan gepland zijn laatste Grote Prijs. In gesprek met Autosprint vertelt de 34-jarige Fransman dat hij het maximale uit zijn Haas heeft gehaald tijdens zijn laatste seizoen in de Formule 1, waar de verschillen tussen de coureurs bovendien klein zijn.

“Om in de F1 te winnen, heb je de beste auto nodig. De twintig coureurs in de Formule 1 zijn allemaal van het hoogste niveau. Er zijn hier en daar enkele verschillen, maar die zijn minimaal. Zodra Leclerc, Verstappen en Russell het beste materiaal krijgen, kunnen ze het Hamilton moeilijk maken”, stelt Grosjean.

Russells prestatie tijdens de GP van Sakhir maakte dat duidelijk.”Als je Hamilton in de Haas zou zetten, zou hij niets presteren. Russell in Sakhir is het perfecte voorbeeld van wat een verschil de auto echt maakt”, zegt de Fransman. Om die reden is Grosjean blij dat Pérez door zijn overstap naar Red Bull opnieuw een kans krijgt bij een topteam.

“Ik ben blij dat dit hem overkomt en heb er alle vertrouwen in dat hij het goed zal doen bij een topteam”, aldus Grosjean. “Het is na McLaren (Pérez reed in 2013 voor het team uit Woking, red.) zijn tweede kans, maar het is door Checo’s vele jaren ervaring een andere situatie”, legt hij uit. “Ik denk dat hij klaar is om de koe (of moeten we zeggen rode stier?) bij de horens te vatten.”

