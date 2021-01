Wolff verwacht sterker Red Bull: ‘Interessant om te zien hoe Pérez het in vergelijking met Verstappen doet’

Toto Wolff verwacht in 2021 een sterker Red Bull dan vorig jaar. De Mercedes-teambaas heeft daarvoor twee redenen: Red Bulls nieuwe aanwinst Sergio Pérez en het laatste seizoen van Honda als motorleverancier. “Honda zal er nog even goed de schouders onder zetten om in hun laatste jaar voor het kampioenschap mee te kunnen doen.”

Afgelopen maand maakte Red Bull bekend dat Sergio Pérez tijdens het seizoen 2021 de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. Alex Albon, die sinds de zomer van 2019 voor het team uit Milton Keynes reed, werd te licht bevonden en fungeert dit jaar als reservecoureur. De Thai combineert die rol met de DTM.

Met Pérez als teamgenoot verwacht Mercedes-teambaas Toto Wolff een sterker Red Bull. “Absoluut”, vertelt hij in Sport am Sonntag. “Ik denk dat Red Bull met Pérez een veel sterkere tegenstander zal zijn voor het constructeurskampioenschap. Ik verwacht dat Sergio het heel goed gaat doen. Het zal ook interessant zijn om te zien hoe Sergio het in vergelijking met Verstappen doet.”

Niet alleen door de komst van Pérez verwacht de Oostenrijker meer tegenstand van Red Bull, ook de rol van Honda in zijn laatste jaar als motorleverancier mag niet onderschat worden. Na 2021 trekken de Japanners zich terug uit de Formule 1. “We rijden met hetzelfde materiaal als vorig jaar. Maar ik denk dat Honda er nog even goed de schouders onder zal zetten om in hun laatste jaar voor het kampioenschap mee te kunnen doen. Het zal om die reden behoorlijk interessant worden”, aldus Wolff.

