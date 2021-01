Marko’s hoop voor Red Bull in 2021: ‘Serieuze Mercedes-uitdager en geen éénmansteam meer’

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt dat het team van de energiedrankfabrikant zich dit seizoen tot een serieuze rivaal van Mercedes kan ontpoppen en verwacht verder dat Max Verstappen de kar niet langer in zijn eentje hoeft te trekken.

Dat verklaart Marko na een 2020 dat, zoals hij tegenover het Duitse RTL toegeeft, ‘niet naar wens is verlopen’. En hoewel dat jaar alsnog met een zege in Abu Dhabi werd afgesloten, is Red Bull volgens Marko ‘niet zo naïef’ dat het denkt dat het 2021 zo op voorsprong begint.

De Oostenrijker weet immers dat Mercedes de focus al vroeg in 2020 van de auto van dat jaar naar die voor dit seizoen heeft verschoven. Maar, benadrukt hij, Red Bull zit ook zeker niet stil en hoopt ‘een serieuze uitdaging voor Mercedes te zijn’.

Optelsom

Wat Marko daarbij goede hoop geeft? Om te beginnen dat het werk op de fabriek in Milton Keynes voorspoedig verloopt: “We liggen volledig op schema.” En dat er vanuit Japan ook positieve signalen klinken van motorleverancier Honda: “De data zien er goed uit wat betreft het vinden van performance.”

Red Bull heeft zich in Marko’s ogen verder versterkt wat haar rijdersbezetting betreft. Het speerpunt van de aanval op Mercedes heet natuurlijk nog altijd Max Verstappen. “Al hebben we met Sergio Pérez een coureur erbij die dicht bij Max in de buurt zal zitten. We zijn dus geen eenmansteam meer.” Kortom: “We hebben alles gedaan om onze zwakke punten weg te poetsen.”

