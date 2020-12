Grosjean succesvol geopereerd aan zijn handen

Romain Grosjean is afgelopen dinsdag succesvol geopereerd aan zijn handen. Deze operatie moet zijn herstel gaan bevorderen.

Lees ook: Sir Frank Williams opgenomen in het ziekenhuis, familie vraagt respect voor privacy

Grosjean is nog herstellende van zijn zware crash tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein. De auto boorde zich met hoge snelheid door de vangrail en vloog daarbij in brand. De Fransman kon wonder boven wonder gewoon uitstappen, maar had wel brandwonden opgelopen aan zijn handen en enkels.

Afgelopen dinsdag ging hij onder het mes. Bij de operatie aan zijn linkerhand werden de wonden schoongemaakt en onderging hij een huidtransplantatie. Hij werd ook nog aan zijn rechterhand, die hij eerder in 2020 een keer brak, geopereerd. Grosjean laat weten dat de operatie goed is verlopen. Hij heeft een goede nacht gehad en heeft weinig pijn.

Lees ook: Inschrijfgeld voor 2021 daalt ten opzichte van 2020, Mercedes betaalt hoogste bedrag