Het heeft er alle schijn van dat er dit jaar een Formule 1-race verreden zal worden in Qatar. Motorsport.com meldt dat het circuit van Losail een grote kans maakt om in november het plekje van de afgelaste Grand Prix van Australië in te nemen.

De Formule 1 heeft de eerste seizoenshelft met vrij weinig kalenderwijzigingen kunnen afronden. Wel werden de Grand Prix van Canada en de Grand Prix van Australië afgelast. Voor de tweede seizoenshelft staan nog enkele puzzels te wachten. Zo gaan de Grand Prix van Japan en Singapore net als vorig jaar niet door en staan er nog vraagtekens achter enkele races.

Om mogelijke gaten in de kalender op te vullen heeft onder andere Qatar aangeboden om een race te organiseren. De kans lijkt nu groot dat Qatar voor het eerst op de Formule 1-kalender zal komen, meldt Motorsport.com. Het circuit van Losail, waar de MotoGP al jaren de seizoensopener verrijdt, zou in november het gat van de afgelaste Grand Prix van Australië kunnen opvullen. Het Losail International Circuit beschikt over de benodigde Grade 1-licentie van de FIA om een Formule 1-race te mogen organiseren. Bovendien zou de race in de avond verreden kunnen worden aangezien het circuit volledig verlicht is.

Andere puzzelstukken

Naast Qatar zou ook Bahrein nog klaarstaan om eventueel een tweede race te organiseren. Het Bahrain International Circuit was eerder dit jaar nog de seizoensopener voor de Formule 1, maar mogelijk keert het Formule 1-circus dus opnieuw naar Bahrein. Of het dan zoals vorig jaar op een andere lay-out zal zijn, is nog niet bekend.

Verder zijn er nog vraagtekens over de races in Brazilië, Mexico en Turkije. Al deze landen staan nog altijd op de ‘rode lijst’ van het Verenigd Koninkrijk. Daardoor moet al het personeel dat uit het VK komt, wat het grootste deel van de paddock betreft, tien dagen in quarantaine bij terugkomst. Eerder was dat dus al reden genoeg voor de Formule 1 om de Turkse Grand Prix, de invaller van de Canadese Grand Prix, af te gelasten. De race op Istanbul Park kwam later alsnog op de kalender en staat gepland op 3 oktober, maar is nu dus opnieuw een vraagteken.

