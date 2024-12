Sauber-coureur Guanyu Zhou kwam tijdens de GP van Qatar als achtste over de streep. Het was de eerste keer dat de Chinees in 2024 in de punten eindigde. Tevens scoorde hij hiermee de eerste punten voor het team van Sauber dit seizoen. Temidden van de chaos in Doha profiteerde Zhou van meerdere uitvalbeurten en tijdstraffen.

“Laat me met rust, ik ben aan het pushen,” klonk het over de boordradio. Race-ingenieur Andrea Benisi wilde Guanyu Zhou (P8) informeren over het gat naar Fernando Alonso (P7). De Chinese coureur moest zich echter volledig concentreren om zijn achtste plek niet te verliezen aan Kevin Magnussen. Het was tenslotte de eerste keer dit jaar dat hij in de top tien kon eindigen. Uiteindelijk kwam hij daadwerkelijk als achtste over de finish. Na een kleurloos seizoen was de ontlading groot bij de jonge Sauber-coureur.

‘Genieten in Abu Dhabi’

“Wat een opluchting,” reageerde Guanyu Zhou stralend. “Gelukkig is niet het juiste woord, ik ben echt opgelucht. Sinds de GP van Las Vegas zit ik een stuk comfortabeler in de auto. Desalniettemin was het een erg intense race.” Zhou profiteerde in Doha van meerdere uitvalbeurten en een fikse tijdstraf voor Lando Norris (P10).

Een finish in de punten is een welkome verrassing voor Zhou. De 25-jarige coureur wordt volgend jaar geslachtofferd door het team van Sauber en keert waarschijnlijk niet terug op de grid. Hij is blij dat hij mogelijke nieuwe werkgevers heeft kunnen laten zien wat hij in huis heeft. “Niemand herinnert zich je eerste race,” legde hij uit. “Ze herinneren zich je laatste. Ik wil dus genieten van de laatste wedstrijd (Abu Dhabi, red.) en iedereen laten zien wat ik kan.”

