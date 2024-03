Wie dacht dat het gedaan was Günther Steiner heeft het goed mis. De ex-teambaas van Haas timmert inmiddels aan de weg als analist bij het Duitse RTL en afgelopen weekend verzorgde hij de post-race interviews in Melbourne. Nu weet de Formule 1 te melden dat de Italiaans-Amerikaanse Steiner een ambassadeur wordt van de volgende GP van Miami.

LEES OOK: Günther Steiner openhartig: ‘Op gegeven moment kom je nergens meer met deze aanpak’

Günther Steiner moet zijn populariteit inzetten om het evenement te promoten. De Formule 1 wil steeds meer voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten, een belangrijke, nieuwe markt voor de sport. De excentrieke Steiner krijgt als ambassadeur de taak om de race in Miami – een van de drie Grand Prix in de VS – onder de aandacht te brengen bij het Amerikaanse publiek.

“Ik vind het geweldig om ambassadeur te zijn van de GP van Miami“, aldus Steiner. “Het is een van mijn favoriete races van het jaar geworden. Het evenement combineert Amerikaans spektakel en F1-racen, met een levendige sfeer op het circuit en in de stad zelf. Ik kan niet wachten om in mei aan de slag te gaan.” De derde editie van de race in Miami staat voor het weekend van 5 mei op de kalender.

Ex-teambaas

Begin dit jaar kwam Günther Steiner plotsklaps op straat te staan toe Haas na acht jaar een streep zette door de samenwerking. Na een aantal ondermaatse seizoenen koos de Amerikaanse renstal voor een nieuwe richting met ingenieur Ayao Komatsu aan het roer. Steiner – een van de populairste gezichten binnen de Formule 1 – hoefde niet lang stil te zitten. Mede dankzij zijn smaakmakende optredens in Netflix’ Drive to Survive is hij een absolute publieksfavoriet. Inmiddels lijkt het zowel Haas als Günther Steiner, die ook voor de Duitse zender RTL een zevental races analist is op locatie, voor de wind te gaan.

LEES OOK: Haas positief over ’teamwork’, teambaas Komatsu ziet ruimte voor verbetering

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus!