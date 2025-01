Oliver Bearman mag tijdens de aankomende GP Australië zijn officiële debuut maken voor het team van Haas. De Brit reed al meerdere races in de Formule 1 als reservecoureur, waardoor Haas Bearman niet helemaal als een typische rookie ziet.

Oliver Bearman is één van de zes rookies die in 2025 aan hun Formule 1-carrière beginnen, en wel bij het team van Haas. De Brit heeft echter al wat ervaring met het besturen van een F1-bolide, door onder andere zijn invalbeurt tijdens de GP Saoedi-Arabië in 2024. De jonge coureur moest toen op het laatste moment de zieke Carlos Sainz vervangen, en pakte gelijk punten bij zijn debuutrace. Mede door deze knappe prestatie van Bearman zal Haas hem niet helemaal als een ‘normale rookie’ behandelen.

“Hij heeft al zo’n volwassen hoofd op zijn schouders en hij kan veel bieden ondanks zijn jonge leeftijd”, vertelt Haas-teambaas Ayao Komatsu over Bearman tegen Mirror F1. “Hij heeft veel ervaring en natuurlijk is hij ook in aanraking gekomen met de Ferrari-kant van de dingen, dus hij heeft vrij snel veel geleerd.”

Geen eerste coureur

Bearman wordt bij Haas teamgenoot van de meer ervaren Esteban Ocon. Maar Komatsu ontkent dat de Fransman daarom de leidende positie in het team zal krijgen. “Eerlijk gezegd hebben we geen eerste coureur of tweede coureur, we werken gewoon als een team”, vervolgt de Japanner. “Ik zou graag willen dat ze elkaar op een goede manier pushen en uitdagen en dat ze dan samen het team naar voren gaan. We zeggen niet ‘Oh, Esteban, vanwege zijn ervaring is hij de teamleider’. Ze brengen allebei verschillende positieve dingen met zich mee.”

