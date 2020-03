Haas blikt vooruit op seizoensopener: ‘Middenmoot zit dicht bij elkaar’

Haas kent geweldige maar ook catastrofale momenten tijdens de seizoensstart in Melbourne. Het team keert weer terug in Australië en houdt een “redelijk goed” gevoel over aan de wintertest. Teambaas Guenther Steiner denkt dat de middenmoot erg dicht bij elkaar zit, maar durft nog niet te zeggen waar Haas precies staat.

“Het middenveld zit dicht bij elkaar”, vertelt Steiner. “Ik weet niet waar ergens wij in die middenmoot zitten. Dat is altijd nog even afwachten. We zien het pas tijdens de kwalificatie.” Tijdens de weekenden in Melbourne heeft het team alles al een keer meegemaakt, zegt de teambaas. “We hebben hier goede resultaten behaald, maar het ook zelf verpest.” Hiermee doelt de Italiaan op 2018 waar hij door de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ een cultheld is geworden.

Romain Grosjean is de grote pechvogel tijdens de races in Australië. De Fransman is in totaal zes keer uitgevallen in de acht keer dat hij daar aan de start verscheen. Toch heeft hij positieve herinneringen aan Melbourne. Te beginnen bij het debuut van Haas waar hij als zesde finishte. “Ik kwalificeer mij altijd goed hier. Natuurlijk heb ik niet altijd evenveel geluk gehad tijdens de races, maar ik heb het gevoel dat dit jaar anders zal zijn.”

Kevin Magnussen heeft goede herinneringen aan de seizoensopener in Australië. Hij kwalificeerde zich in zijn F1-debuut als vierde en behaalde toen ook zijn eerste podium, een tweede plaats. De Deen houdt een goed gevoel over aan de wintertest in Barcelona. “We hebben goede inzichten gekregen door de zesdaagse test. Ik ben klaar voor het seizoen.”

